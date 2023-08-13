العالم اليوم - روسيا: إحباط هجوم أوكراني بمسيرة فوق بيلغورود وكورسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 12:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار على أهداف في منطقة بيلغورود.

وذكر البيان: "قرابة الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وتابع: "كشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة ودمرتها فوق أراضي منطقة بيلغورود".

وأوضحت الوزارة: "لم تقع إصابات ولا أضرار"، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش).

وتقع منطقة بيلغورود في جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وفي السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بالتصدي لهجوم أوكراني بمسيرة على منطقة كورسك غربي روسيا.

خيرسون