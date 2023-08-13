العالم اليوم - أرباح شركة معادن السعودية تتراجع 91% في الربع الثاني من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 12:22 مساءً - تراجعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الأحد، في الربع الثاني من العام تراجعت بأكثر من 90 بالمئة بفعل انخفاض أسعار المبيعات وارتفاع النفقات.

وقالت معادن في إفصاح للسوق السعودي إنها سجلت أرباحا صافية 350.9 مليون ريال (93.53 مليون دولار) في الربع الثاني بانخفاض 91.3 بالمئة عما يزيد قليلا عن أربعة مليارات ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن ذلك جاء دون تقديرات المحللين لصافي ربح 577.6 مليون ريال في الربع الثاني.

كما جاء ذلك بانخفاض 16.3 بالمئة عن صافي ربح الشركة في الربع الأول البالغ 419.4 مليون ريال.

ويرجع الانخفاض في الأرباح إلى تراجع متوسط أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية "متضمنة مخصص خسارة الائتمان المتوقعة بنسبة 40 بالمئة"، وارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية 116 بالمئة، وارتفاع تكلفة التمويل 86 بالمئة بسبب الزيادة في معدلات الفائدة وانخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن 59 بالمئة.

وقالت معادن في الإفصاح إن من العوامل التي ساهمت في الانخفاض أيضا "ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل ورسوم الامتياز اثنين بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة والتي قابلها جزئيا انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل نتيجة لانخفاض الربحية".

وذكر الإفصاح أن الانخفاض في الربح جاء على الرغم من ارتفاع الكميات المبيعة "لكافة المنتجات ماعدا الأمونيا والألمنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة، وانخفاض تكلفة المبيعات ستة بالمئة نتيجة الانخفاض في تكاليف المواد الخام، والتي قابلها جزئيا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع حجم المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع 17 بالمئة، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل 5.1 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع، وارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى 164 بالمئة".

وقال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لمعادن في بيان "بدأنا نشهد تحسنا في أسعار المواد الخام، وعلى الرغم من مناخ السوق الصعب، ما زلنا في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد طويل الأجل على منتجاتنا".

وبلغ متوسط السعر المحقق للأمونيا 253 دولارا للطن المتري في الربع الثاني من 643 دولارا في الربع الأول. وتوقعت معادن أن تظل أسعار الأمونيا مستقرة في الربع الثالث "مع استمرار شح العرض في تحقيق ارتفاع طفيف".

وتتوقع الشركة أن تستقر سوق الفوسفات في الربع الثالث بسبب الطلب القوي في الأميركتين وتوقعات متباينة للألمنيوم بسبب ضعف الطلب في بعض الأسواق. وتتوقع معادن تداول الذهب في نطاقه الحالي فيما تبقى من العام واستمرار أسعار المواد الخام في التراجع "مما يدعم الربحية".