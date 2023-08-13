العالم اليوم - مشهد صادم.. فيديو لبقرة غاضبة تدهس طفلة بشراسة

انتم الان تتابعون خبر مشهد صادم.. فيديو لبقرة غاضبة تدهس طفلة بشراسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 01:20 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لبقرة هاجمت طفلة صغيرة في الهند بشراسة.

وظهر في الفيديو سيدة تمشي في الطريق برفقة طفليها خلف بقرة وعجلها، وفجأة استدرت البقرة نحوهم وهاجمت الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عاما ورمتها على الأرض ودهستها وجرتها عدة مرات دون أن يتمكن أحد من الاقتراب.

وفيما بعد قام بعض المتفرجين بإلقاء الحجارة على البقرة، وأنقذوا الطفلة التي تم نقلها إلى المستشفى مصابة بجروح كثيرة.

وقالت وسائل إعلام هندية محلية إن الطفلة بحالة صحية مستقرة.