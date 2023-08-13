العالم اليوم - "قرار جديد" من باريس سان جرمان بحق كيليان مبابي

انتم الان تتابعون خبر "قرار جديد" من باريس سان جرمان بحق كيليان مبابي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 02:18 مساءً - أعاد باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، نجمه الدولي كيليان مبابي إلى الفريق الأول الذي كان مُبعدا عنه بسبب أزمة تجديد عقده.

وأعلن باريس سان جرمان القرار، الأحد، في اليوم التالي لخوضه مباراته الافتتاحية للدوري المحلي من دون هداف مونديال 2022.

وقال سان جرمان في بيان: "بعد نقاشات بناءة جدا وإيجابية بين باريس سان جرمان وكيليان مبابي قبل المباراة بين باريس سان جرمان ولوريان التي أقيمت السبت 12 أغسطس، أعيد اللاعب إلى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية لهذا الصباح (الأحد)".

واستُبعد مبابي عن تشكيلة الفريق الذي تعادل السبت مع لوريان من دون أهداف في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.

ويسعى سان جرمان جاهدا الى عدم التفريط به من دون مقابل حين يصل الى نهاية عقده الصيف المقبل، ولذلك قرّر مواجهة قائد منتخب فرنسا وخيّره بين تجديد عقده أو الرحيل، علما أن وجهته المفضلة تبقى ريال مدريد الإسباني.

ويريد سان جرمان بيعه الآن كي يحصل على مبلغ ضخم، بعدما تعاقد معه مقابل 180 مليون يورو من موناكو عام 2017.

وبحسب مصدر قريب من المفاوضات، قدّم النادي اقتراحا بتجديد عقده مع بند "بيع مضمون" في نهاية الموسم، بيد انه لاقى رفضاً.

ورغم أنه أبعد المباراة الافتتاحية، السبت، ضد لوريان، لكن مبابي كان موجودا في مدرجات "بارك دي برينس" وبدا مسترخيا بجانب زميله الدولي عثمان ديمبلي المنضم مؤخرا إلى سان جرمان من برشلونة الإسباني.