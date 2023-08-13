العالم اليوم - روسيا تسقط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين بغرب روسيا.

وقالت الوزارة إنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق منطقة بيلغورود وإسقاط طائرة مسيرة رابعة فوق منطقة كورسك. وأضافت أن هذه الحوادث لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار. وزادت الضربات الجوية بطائرات مسيرة داخل العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو. وتعرضت مناطق مدنية في العاصمة الروسية للقصف بعد ذلك في مايو، كما تم استهداف منطقة تجارية في موسكو مرتين خلال ثلاثة أيام في وقت سابق هذا الشهر. خيرسون أفاد مستشار الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن مقتل شخصين اثنين وإصابة آخر نتيجة قصف القوات الروسية لبلدة ستانيسلاف أدى إلى تضرر 5 مباني سكنية خاصة.

ذكر يرماك أنه نتيجة قصف بلدة شيروكا بالكا في خيرسون، قتل 3 اشخاص وتم نقل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا إلى المستشفى.

السلطات الموالية لروسيا في خيرسون: القوات الاوكرانية تقصف مقر المساعدات الإنسانية في بلدة أليشكي في منطقة خيرسون وتدمره، مستخدمة قذيفة من العيار الثقيل.

ذكرت وسائل اعلام روسية ان الجيش الروسي دمر موقع للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون، ما أدى الى مقتل عدد من المسلحين والجنود.

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