العالم اليوم - إلى السعودية.. باريس سان جرمان يفقد ضلعا ثانيا من مثلث الرعب

انتم الان تتابعون خبر إلى السعودية.. باريس سان جرمان يفقد ضلعا ثانيا من مثلث الرعب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 03:22 مساءً - يتجه باريس سان جرمان بطل فرنسا إلى خسارة نجم آخر هذا الصيف بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث علمت "فرانس برس" من مصدر مقرب من المفاوضات أن البرازيلي نيمار "سيرحل على الأرجح".

وتحدث المصدر عن عرض سعودي ضخم، للنجم الذي انضم إلى باريس سان جرمان عام 2017 من برشلونة الإسباني، مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وأضاف المصدر أن نيمار صاحب الـ31 عاما "لم يعد جزءا من خطط المدرب (الجديد الإسباني لويس أنريكي) والنادي".

وعلى مدار الموسمين الماضيين، امتلك باريس سان جرمان مثلثا هجوميا مرعبا، مؤلفا من ميسي الذي رحل إلى الدوري الأميركي، ونيمار وكيليان مبابي، علما أن العلاقة بين الأخير والإدارة متوترة.

وكان نيمار استبعد، إلى جانب مبابي وماركو فيراتي، من تشكيلة باريس سان جرمان في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الفرنسي الجديد ضد لوريان، التي انتهت بالتعادل السلبي السبت.

والأسبوع الماضي أعلن النادي أن نيمار يعاني عدوى فيروسية، علما أنه تدرب بشكل منفرد الجمعة.