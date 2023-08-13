العالم اليوم - مانشيني يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 04:20 مساءً - تقدم روبرتو مانشيني باستقالته من تدريب منتخب إيطاليا، الذي توج معه بلقب كأس أوروبا عام 2021، حسبما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، الأحد.

وقال البيان إن "الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أحيط علما في وقت متأخر من مساء السبت باستقالة مانشيني من منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي الوطني"، الذي تولى منصبه في مايو 2018.

وأضاف الاتحاد أنه قد يعلن عن بديله "في الأيام المقبلة".