انفصاليون بلوش يهاجمون مهندسين صينيين قرب ميناء كوادر الباكستاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أغسطس 2023 04:27 مساءً - أعلنت مجموعة "جيش تحرير بلوشستان" الأحد أنها شنت هجوما على قافلة تنقل مهندسين صينيين إلى ميناء كوادر الممول من بكين في جنوب غربي باكستان، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وأعلنت المجموعة الانفصالية في بيان أن "كتيبة مجيد التابعة لجيش تحرير بلوشستان استهدفت قافلة مهندسين صينيين في كوادر".

وأكدت مصادر أمنية وقوع هجوم ضد قافلة تقل مهندسين صينيين، لكن من دون صدور أي تأكيد رسمي فوري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ووزير الداخلية السابق في الحكومة الاقليمية سرفراز أحمد بوغتي إلى أن الهجوم لم يتسبب بمقتل أي من الرعايا الصينيين، وكتب على منصة "إكس" "أدين بشدة الهجوم الإرهابي المشين على قافلة الموظفين الصينيين في كوادر"، مضيفا "لم تسجل أي خسارة في الأرواح، لكن ثمة تقارير أن الكمين تمّ إفشاله والمهاجمين تم قتلهم".

ونقلت إذاعة محلية عن قسم العلاقات العامة في الجيش تأكيده أن الوضع تحت السيطرة. وأوضحت "قُتل أحد الإرهابيين وأصيب 3 آخرون في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين في كوادر".

والهجوم هو الأحدث في سلسلة اعتداءات طالت المصالح الصينية في باكستان.

وقد تبنت مجموعات انفصالية بلوشية في الماضي هجمات استهدفت مشاريع مرتبطة بمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم، ما أدى إلى نشر آلاف عناصر الأمن لمواجهة أي تهديدات لمصالح بكين.

ويعد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني من ركائز مبادرة "حزام وطريق" الصينية، ويهدف الى الربط بين إقليم شينجيانغ في غرب الصين، وميناء كوادر بجنوب غربي باكستان.

ويشكو البلوش منذ فترة طويلة من التهميش وعدم حصولهم على حصة عادلة من الإيرادات التي توفرها موارد الإقليم، ما ساهم في نشوء أكثر من عشرة مجموعات انفصالية مسلحة.