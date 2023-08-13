العالم اليوم - "قنبلة إكس".. "تويتر سابقا" سيضيف أكثر التحديثات إثارة للجدل

انتم الان تتابعون خبر "قنبلة إكس".. "تويتر سابقا" سيضيف أكثر التحديثات إثارة للجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 05:18 مساءً - ستضيف منصة "إكس" التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر"، ميزة كانت تعتبر غريبة بالنسبة إلى الفرضية الأصلية التي بنيت عليها.

وذكرت مواقع مختصة بالأخبار التقنية أن مالك "إكس"، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أكد أن الموقع سيضيف خدمة مكالمات الفيديو في المستقبل القريب.

وكتبت المصممة في موقع "إكس" أندريا كونواي، في العاشر من أغسطس الجاري تغريدة مقتضبة على الموقع جاء فيها: "فقط اتصل بأي شخص على إكس"، والمقصود هنا إجراء الاتصال الهاتفي.

وفي وقت لاحق، قالت المديرة التنفيذية في الشركة ليندا ياكارينو، في تصريحات صحفية إنه سيكون بوسع المستخدمين قريبا إجراء مكالمات فيديو في "إكس".

وأضافت أن المستخدم لن يكون بحاجة إلى منح أي شخص آخر على الموقع رقم هاتفه من أجل إجراء المكالمة.

لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الخدمة متوفرة للمشتركين الذين يملكون العلامة الزرقاء أم لكل المستخدمين.

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