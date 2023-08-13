العالم اليوم - النيجر.. حديث عن "حل دبلوماسي" للأزمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 05:18 مساءً - أعلن عدد من علماء الدين الإسلامي الكبار من نيجيريا، الأحد، أنهم أجروا محادثات مع زعماء الانقلاب العسكري في النيجر.

وقال العلماء إن القادة العسكريين "أبدوا انفتاحهم على حل الأزمة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عبر الطرق الدبلوماسية وليس بالصراع". وكانت "إيكواس" أعلنت الخميس تفعيل قوة عسكرية احتياطية، بعد أسبوعين من إطاحة رئيس النيجر محمد بازوم في سابع انقلاب بغرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات.

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