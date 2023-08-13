ارتفاع ضحايا "حريق هاواي" إلى 93 قتيلاً

ارتفاع ضحايا "حريق هاواي" إلى 93 قتيلاًادت الحرائق التي تحتاج جزيرة ماوي في هاواي، إلى ارتفاع عدد القتلى الى 93 قتيلا، اليوم الأحد، وأجبرت السكان على عمليات إجلاء طارئة كما دمرت الحرائق هذا الأسبوع أجزاء من الجزيرة، بما في ذلك بلدة تاريخية .

واشارت هيئة الأرصاد الوطنية إلى أن إعصار "دورا"، الذي مر بجنوب سلسلة الجزر، كان له دور في تكوين الرياح القوية التي أسهمت في نشوب النيران، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف طائرات الهليكوبتر المعنية بمكافحة الحرائق.

وكان حاكم مقاطعة ماوي جوش جرين قد قال في مؤتمر صحفي امس السبت ان عدد الوفيات بلغ 89 قبل أن تحدّث مقاطعة ماوي العدد إلى 93 قتيلا.

وبحسب الحاكم جرين، فقد دُمر أو تضرر حوالي 2200 مبنى في غرب ماوي، حيث تعتبر 86% منها مبان سكنية. وقدرت الخسائر المالية بحوالي ستة مليارات دولار، وأكد جرين أن الجزيرة ستحتاج إلى فترة طويلة للتعافي.

واختتم الحاكم مؤتمره بتأكيد أن المسؤولين سيراجعون السياسات والإجراءات الحالية لضمان تحسين مستوى السلامة والاستجابة لمثل هذه الأحداث في المستقبل، قائلا: "لقد تساءل الناس عن سبب مراجعتنا لما يجري وذلك لأن العالم قد تغير. العاصفة الآن قد تكون نيرانًا أو إعصارًا، وهذا ما اختبرناه. لهذا السبب نبحث في هذه السياسات، لمعرفة أفضل السبل لحماية شعبنا".