العالم اليوم - 4 قتلى على الأقل بهجوم على مزار ديني في شيراز الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 08:12 مساءً - أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران أن ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا في هجوم على مرقد شيعي في شيراز، الأحد، مضيفة أن "إرهابيين" اثنين مسلحين دخلا محيط الضريح.

وكان مرقد شاه شيراغ ذاته هدفا لهجوم آخر وقع في أكتوبر، عندما أطلق مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش" النار وقتلوا 15 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) أن أحد المسلحين اعتقل.

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