العالم اليوم - بيان وفد الوساطة: قادة انقلاب النيجر مستعدون لحل دبلوماسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أعلن وفد الوساطة المكون من رجال دين نيجيريين، الأحد، أن النظام العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب، أبلغه باستعداده لحل الأزمة "عبر القنوات الدبلوماسية".

وقال الشيخ بالا لاو في بيان، إن قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه "أن بابه مفتوح لبحث مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حل" الأزمة.

وجاء البيان في اليوم التالي من زيارة الوفد إلى نيامي عاصمة النيجر.

ويقوم الوفد الديني بهذه الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وقبل البيان، أعلن عدد من أعضاء الوفد أنهم أجروا محادثات مع زعماء الانقلاب العسكري في النيجر.

وقال علماء الدين إن القادة العسكريين "أبدوا انفتاحهم على حل الأزمة مع إيكواس عبر الطرق الدبلوماسية وليس بالصراع".

وكانت "إيكواس" أعلنت الخميس تفعيل قوة عسكرية احتياطية، بعد أسبوعين من إطاحة رئيس النيجر محمد بازوم في سابع انقلاب بغرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات.