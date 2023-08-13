العالم اليوم - "مصدر" ستنفذ المرحلة 6 من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، الأحد، عن اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) "المتناقص الأفضل" لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 1800 ميغاواط، وبتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليار درهم (نحو 1.5 مليار دولار).

وتمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أميركي للكيلوواط ساعة لهذه المرحلة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن المناقصة في 15 نوفمبر 2022، وتلقت 23 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة "ديوا" سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 بالمئة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأضاف أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وأشار إلى أن المجمع سيخفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وسيتم تشغيل المرحلة السادسة من المجمع بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة على مراحل بدءاً من الربع الرابع من عام 2024؛ كما سيتم قريباً توقيع وثائق المشروع، واتفاقية شراء الطاقة والإغلاق المالي.

وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,427 ميغاواط، تمثل 16.3 بالمئة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، وستصل هذه النسبة إلى 24 بالمئة عام 2026 مع استكمال المرحلة السادسة والمراحل قيد التنفيذ من المجمع.