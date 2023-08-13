العالم اليوم - الجيش الأردني يسقط "مسيّرة مخدرات" قادمة من سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أعلن الجيش الأردني، الأحد، أنه أحبط محاولة تهريب مخدرات كانت محملة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر في قيادة الجيش الأردني، قوله: "من خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف المصدر أنه "جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وشدد على أن "القوات المسلحة الأرنية تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن".

حرب على المخدرات

يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا إلى المملكة.

في 24 يوليو الماضي أسقط الجيش الأردني طائرة مسيّرة كانت محملة بالمخدرات قادمة من سوريا.

في اليوم نفسه، عقدت لجنة مشتركة أردنية سورية في عمان أول اجتماع لها للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين.