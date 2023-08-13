العالم اليوم - قتيل و8 مصابين بهجوم على مزار ديني في شيراز الإيرانية

انتم الان تتابعون خبر قتيل و8 مصابين بهجوم على مزار ديني في شيراز الإيرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أغسطس 2023 10:20 مساءً - قتل شخص وأصيب 8 في هجوم مسلح استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز جنوبي إيران، الأحد، حسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المزار نفسه في أقل من عام.

وكانت حصيلة أعلنتها الوكالة في وقت سابق أشارت إلى 4 قتلى، في "هجوم إرهابي شنه مسلحان على مرقد شاه شيراغ"، لكن الوكالة عدلت تقريرها مشيرة إلى أن الهجوم نفذه مسلح واحد، وأن الحصيلة قتيل و8 جرحى.

ونقلت "إرنا" عن إسماعيل غزال سوفلا نائب محافظ فارس، قوله: "قتل شخص وأصيب 8 آخرون في الهجوم"، وأضاف أن الجرحى "نقلوا إلى مراكز طبية ويخضعون للعلاج".

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي سيارات إسعاف تهرع إلى الضريح، بينما لم تتبن الهجوم أي جهة في الحال.

تصريحات قائد الحرس الثوري في محافظة فارس، يد الله بوعلي، للتلفزيون الحكومي:

"الهجوم نفذه شخص واحد تم توقيفه".

"دخل إرهابي إلى الحرم وأطلق النار من بندقية".

"العديد من الزوار الذين كانوا على مقربة منه أصيبوا".

هجوم أكتوبر

وهذا ثاني هجوم يستهدف الضريح في أقل من عام، ويعتبر هذا المرقد من أهم المزارات الشيعية في إيران.

وفي أكتوبر 2022، قتل 13 شخصا وأصيب 30 في هجوم مسلح استهدف المزار نفسه، ويومها أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

وفي يوليو الماضي، قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الإيرانية إن رجلين أعدما شنقا في ساحة عامة لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.

ولم يحدد الموقع جنسية الرجلين، علما أن السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أن أجانب من جنسيات عدة، من بينهم أفغان، متورطون في الهجوم.

وفي نوفمبر، أعلنت طهران توقيف 26 "إرهابيا تكفيريا" من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان لصلاتهم بالهجوم.