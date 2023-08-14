العالم اليوم - روسيا تحبط هجوما بطائرة مسيرة فوق بيلغورود

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أخرى فوق منطقة بيلغورود بغرب روسيا حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو.

وأضافت الوزارة في رسالة على قناتها على تطبيق تيليغرام "لم تقع إصابات أو دمار". وكانت قد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين بغرب روسيا. وقالت الوزارة إنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق منطقة بيلغورود وإسقاط طائرة مسيرة رابعة فوق منطقة كورسك.

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