العالم اليوم - "سوفت بنك" اليابانية تجري مفاوضات لشراء 25% في "آرم"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 08:24 صباحاً - نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن شركة سوفت بنك غروب تجري محادثات للاستحواذ على حصة صندوق فيجن فاند1 البالغة 25 بالمئة في آرم ليمتد، مما قد يحقق ربحا للمستثمرين الذين ينتظرون منذ سنوات للحصول على عوائد كبيرة.

وفيجن فاند1 صندوق استثماري بقيمة 100 مليار دولار تأسس في عام2017 أما "آرم ليمتد" فهي شركة متخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية. والصندوق والشركة مملوكان لسوفت بنك غروب اليابانية.

وتأتي المناقشات في الوقت الذي تستعد فيه سوفت بنك لإدراج مصمم الرقائق على المؤشر ناسداك الشهر المقبل بتقييم يتراوح بين 60 و70 مليار دولار.

وإذا أدت المفاوضات إلى اتفاق، فسيقدم المستثمر الياباني في مجال التكنولوجيا مكاسب كبيرة وفورية لمستثمري فيجن فاند1، ومنهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة في أبوظبي، بحسب رويترز.

وعاد صندوق فيجن فاند1 إلى الربحية في الربع الفائت بفضل حماس المستثمرين إزاء الذكاء الاصطناعي الذي عزز قيمة بعض الشركات الناشئة التي استثمر فيها.

ومع ذلك، فقد منعت خسائر الصندوق السابقة سوفت بنك من تأمين مستثمرين خارجيين لصندوق فيجن فاند2 الذي جاء رأس ماله البالغ 56 مليار دولار من الشركة اليابانية وإدارتها، مثل الرئيس التنفيذي للمجموعة ماسايوشي سون.

كما قد يؤدي تحقيق مكاسب كبيرة غير متوقعة لمستثمري فيجن فاند1إلى تعزيز فرص سوفت بنك في الاستفادة منهم للحصول على رأس المال مرة أخرى في المستقبل، إذ تدرس المجموعة تأسيس صندوق استثماري ثالث باسم فيجن فاند3.

وقالت المصادر إن سون، الذي عين بنك الاستثمار راين غروب لتقديم المشورة لسوفت بنك بشأن هذه المفاوضات، قد تنحى عن المحادثات بشأن صندوق فيجن فاند1 حتى يتخذ الصندوق قرارا بشكل مستقل لصالح مستثمريه.

وأضاف أحد المصادر أن المفاوضات تديرها لجنة الاستثمار في فيجن فاند1 والمجلس الاستشاري للاستثمار في سوفت بنك بحضور ممثلين عن المستثمرين.