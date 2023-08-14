العالم اليوم - فيديو لاستبداله.. غضب محمد صلاح يثير ردود فعل قوية

انتم الان تتابعون خبر فيديو لاستبداله.. غضب محمد صلاح يثير ردود فعل قوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 08:24 صباحاً - أثار غضب النجم المصري الدولي محمد صلاح، إثر استبداله في الدقيقة 77 من مباراة فريقه أم مستضيفه فريق تشلسي ردود فعل قوية، من قبل معلقين رياضيين وقراء على حد سواء.. واتهمه البعض بأنه يريد التوجه للانضمام لأحد الفرق السعودية.

وكان مدرب ليفربول، يورغن كلوب قرر استبدال صلاح خلال المواجهة على معلب ستامفورد بريدج قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بنحو 13 دقيقة.

ولم يبد محمد صلاح سعيدا بقرار استبداله، حيث غادر الملعب غاضبا وألقى "الشريط اللاصق من على يده" وهو في حالة انزعاج، تاركا مكانه لهارفي إيليوت.

يشار على أن لقاء تشلسي وليفربول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، هو جاء في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

اخرج واخرس

بعد خروجه الغاضب، وجه المعلق الرياضي وأسطورة مانشستر يونايتد السابق، الأيرلندي روي كين انتقادات حادة لمحمد صلاح، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

قال كين، خلال تحليله للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من الجيد أن تكون غاضبا وأنت خارج من الملعب، لكن يجب ألا تستمر في القيام بذلك على مقاعد البدلاء".

أضاف "تراه خارجا من الملعب، وهو يرفع ذراعيه في الهواء.. فقط اجلس واخرس".

أردف قائلا: "يمكنك أن تكون مستاء، جيد، لكن لا تتمادى. لقد رأيت لاعبين أفضل من صلاح يتم استبدالهم، ولم يفعلوا هكذا تصرفات".

من ناحيته، قال نجم إيطاليا وتشلسي السابق جيانفرانكو زولا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم"، الذي يذاع على قناة "الحياة" المصرية:

"كلوب أراد استبداله لتنشيط الفريق"، بحسب ما نقل موقع "كوورة" الرياضي.

"صلاح كان مؤثرا للغاية ونجح في صناعة هدف، وأتفهم غضبه ورغبته في القتال.. لكني اندهشت قليلا من ردة فعله".

تعليقات القراء

وفي تعليقات قراء الديلي ميل، أشار كثير منهم إلى أن غضبه قد يدفعه إلى الانضمام إلى أحد الأندية السعودية،

وصف أحدهم سلوكه بأنه "طفولي".

أشار آخر إلى أن الأوضاع في ليفربول أصبحت لا تطاق بالنسبة لمحمد صلاح.

تطرق البعض إلى راتب محمد صلاح البالغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

قال آخر إن صلاح جعل من نفسه "أحمق" و"طفلا نذلا" بسلوكه هذا.

ودافع عدد قليل من المعلقين عن صلاح، وقالوا إنه يرغب في اللعب وأنه كان نجم الفريق، خصوصا في الشوط الأول من المباراة مع الإشارة إلى أن هدف ليفربول، الذي أحرزه اللاعب دياز، جاء من تمريرة من محمد صلاح.