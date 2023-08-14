العالم اليوم - غولدمان ساكس يتوقع خفض الفائدة بأميركا تدريجيا منتصف 2024

انتم الان تتابعون خبر غولدمان ساكس يتوقع خفض الفائدة بأميركا تدريجيا منتصف 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - توقع بنك غولدمان ساكس، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دورة تخفيف السياسة النقدية بنهاية يونيو من العام المقبل، عبر تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.

وقال الاقتصاديان في البنك الأميركي، جان هاتزيوس وديفيد ميركل، في مذكرة نشرت الأحد، إن خفض الفائدة سيأتي بالتزامن مع اقتراب معدل التضخم في الولايات المتحدة من المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.

وبحسب توقعات غولدمان ساكس، فإن الفيدرالي الأميركي سيتجنب رفع الفائدة الشهر المقبل، وأن يعلن في نوفمبر المقبل أن التضخم وصل إلى حدود آمنة لا تستدعي رفعا جديدا للفائدة.

ويتوقع غولدمان ساكس، ألا يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا حتى يونيو المقبل، مرجحا أن يبدأ بعد ذلك خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة.

ومنذ العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من حوالي صفر إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة حاليا، في محاولة لإعادة ضبط الاقتصاد وكبح زيادات الأسعار إلى مستوى مقبول أكثر.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع في يوليو بأقل من المتوقع عند 3.2 بالمئة، وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستثني الطاقة والغذاء- إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي.