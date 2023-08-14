العالم اليوم - وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروسيا هذا الأسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 10:23 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان نشرته اليوم الإثنين، إن الوزير لي شانغ فو سيزور روسيا وبيلاروسيا في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس.

وأفاد البيان: الوزير الصيني سيشارك خلال زيارته لروسيا في اجتماع أمني دولي وسيلقي كلمة فيه.

الوزير لي شانغ فو سيلتقي بقادة من وزارة الدفاع الروسية.

في بيلاروسيا.. سيلتقي برئيس البلاد وقائد الجيش، وسيزور إدارات عسكرية. وأشار البيان إلى الزيارة تأتي بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين. وكان لي شانغ فو زار في أبريل الماضي العاصمة موسكو، حيث حظي باستقبال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قال الرئيس الروسي حينها: نحن نعمل بنشاط من خلال إداراتنا العسكرية، ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة، ونعمل معا في مجال التعاون العسكري الفني، ونجري تدريبات مشتركة.

في الآونة الأخيرة، تطور التعاون بين روسيا والصين في المجالات العسكرية والتقنية بشكل جيد جدا.

هذا الأمر ساعد في تعزيز الأمن الإقليمي.

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