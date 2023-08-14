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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 10:23 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0613 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.20 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأميركية مما صعد بالدولار إلى أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو، بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو فيما زادت أسعار الخدمات بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام.

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين لدى إيه.سي.واي سيكيوريتيز، لوكالة رويترز: "يبدو أن الدولار الأميركي في مسار صعودي على خلفية إدراك الأسواق أخيرا أنه حتى إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يتجه للتوقف (عن زيادة الفائدة)، فمن المرجح أن تستمر الفوائد على القروض غير السكنية وعوائد السندات في الارتفاع".

تزيد أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدت ويتم تسعيره بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من يوليو. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 908.02 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولار.