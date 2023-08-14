تايوان: لن نتراجع أمام التهديدات ومستعدون للتحدث مع الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 11:28 صباحاً - قال وليام لاي نائب رئيسة تايوان خلال زيارة للولايات المتحدة نددت بها الصين إنه إذا كانت تايوان آمنة سيكون العالم آمنا، وكرر في الوقت نفسه استعداده للتحدث مع الصين.

ويعد لاي المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس تايوان في الانتخابات التي ستجرى في يناير وهو موجود في الولايات المتحدة فيما يعد رسميا توقفا عابرا في طريقه إلى باراجواي لحضور مراسم تنصيب رئيسها الجديد. وباراجواي واحدة من 13 دولة فقط تحافظ على علاقات رسمية مع تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها.

وقال لاي في تصريحات له على مأدبة غداء في نيويورك نشرها مكتب الرئاسة في تايوان "إذا كانت تايوان آمنة سيكون العالم آمنا وإذا كان مضيق تايوان ينعم بالسلام فإن العالم سيسوده السلام".