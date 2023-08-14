العالم اليوم - قفزا بأمان قبل تحطم طائرة "ميغ-23" خلال عرض جوي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 12:22 مساءً - نجا طيار ومساعده من إصابة خطيرة عقب تحطم طائرة حربية قديمة كانا على متنها خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان، حسبما أفاد مسؤولون.

قالت إدارة مطار مقاطعة واين في بيان:

الطائرة عسكرية قديمة سوفيتية من طراز "ميغ 23".

تحطمت خلال عرض جوي في ميشيغان بعد الساعة الرابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي بقليل.

تحطمت الطائرة السوفيتية المقاتلة في مرآب للسيارات.

اصطدمت بمركبات غير مأهولة داخل مجمع سكني قريب بمدينة بيلفيل، التي تبعد حوالي 48 كيلومترا غربي ديترويت.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض داخل المنازل أو خلال العرض الجوي الذي استضافه متحف يانكي الجوي في بيلفيل.

ذكرت إدارة مطار واين أنه لا يبدو أن الطيار وفرد الطاقم مصابين بجروح خطيرة، لكنهما نقلا إلى مستشفى قريب.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إنها ستجري تحقيقا بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل.