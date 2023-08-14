العالم اليوم - حركة المسافرين بمطارات إسبانية تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 04:23 مساءً - تجاوزت حركة المسافرين في المطارات، التي تشغلها شركة "أينا" الإسبانية، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 للشهر السابع على التوالي في يوليو، متفوقة على مطارات أوروبية أخرى لم تصل لمستويات عام 2019.

وقالت الشركة، التي تسيطر عليها الحكومة، الاثنين، إن عدد المسافرين عبر المطارات الإسبانية ارتفع في يوليو 10 بالمئة على أساس سنوي إلى 29.7 مليون.

وتعاملت المطارات، التي تشغلها "أينا"، في الأشهر السبعة الأولى من العام مع 159.2 مليون مسافر بزيادة 21 بالمئة عن عام 2022 و1.2 بالمئة عن عام 2019.

وانتعش السفر الترفيهي هذا العام بسبب المسافرين من دول ذات طقس أكثر برودة، الذين أنهكتهم الجائحة، إلى جنوب أوروبا رغم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة أسعار الفنادق ورحلات الطيران.

ووفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي، وصلت مستويات السفر هذا العام إلى حوالي 90 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.