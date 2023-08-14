العالم اليوم - ليست المرة الأولى.. عطل فني في طائرة وزيرة ألمانية

انتم الان تتابعون خبر ليست المرة الأولى.. عطل فني في طائرة وزيرة ألمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 06:22 مساءً - اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، للبقاء بعض الوقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، بعد مشكلة فنية في طائرتها الحكومية.

والمشكلة الفنية هي الأحدث في سلسلة متوالية من الحوادث، أجبرتها على العودة إلى المطار بدلاً من الاستمرار في رحلتها إلى أستراليا.

وكان من المقرر أن تصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى كانبيرا مساء الإثنين في مستهل زيارة إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

غير أن طائرتها وهي من طراز "إيرباص أيه 340" اضطرت للعودة إلى أبو ظبي بعد توقف للتزود بالوقود بسبب "مشكلة ميكانيكية في قلابات الهبوط"، حسبما أفاد المتحدث باسم الوزارة سيباستيان فيشر على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الطيار لاحظ المشكلة بعد دقائق من إقلاع الطائرة من أبوظبي، وهبطت الطائرة مرة أخرى بسلام في غضون ساعتين بعد تفريغ حوالي 80 طناً من الوقود.

نشرت القوات الجوية الألمانية على موقع إكس أنها "تعمل تحت ضغط مرتفع" لتمكين الوفد من مواصلة رحلته، بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس.

يشار إلى أن هذه هي الأحدث في سلسلة من المشكلات التي تعرضت لها طائرات الحكومة الألمانية، وبعضها متقادم، والتي أثرت على العديد من كبار المسؤولين.

في مايو الماضي، اضطرت بربوك إلى تمديد رحلة إلى منطقة الخليج العربي يومًا واحدًا بسبب تلف إطار طائرة عندما كانت في قطر.