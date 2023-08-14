العالم اليوم - تركيا ترد على تصريحات بشار الأسد بشأن الانسحاب من سوريا

انتم الان تتابعون خبر تركيا ترد على تصريحات بشار الأسد بشأن الانسحاب من سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 06:22 مساءً - فيما يبدو أنه رد مباشر على التصريحات الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد على قناة "دوت الخليج"، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن بلاده لا تخطط لمغادرة سوريا.

ماذا قال بشار الأسد؟ في مقابلة حصرية مع قناة "دوت الخليج"، ذكر بشار الأسد: لماذا نلتقي أنا و(الرئيس التركي) أردوغان؟ كي نشرب المرطبات مثلا؟

نحن نريد أن نصل لهدف واضح، هدفنا هو الانسحاب (التركي) من الأراضي السورية. بينما هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا.

لذلك لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان. ما ردّ تركيا؟ قال غولر، في حوار مع قناة "A Haber" التركية: من الواضح أننا نريد السلام في سوريا، تركيا تريد السلام بصدق.

رئيسنا يعمل بإخلاص وبشكل مكثف من أجل السلام في سوريا.

لكن لدينا حساسياتنا، من غير المعقول أن نغادر (سوريا) دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا.

أعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بشكل أكثر عقلانية بشأن هذه القضية.

إن أهم مرحلة من مراحل السلام في سوريا هي صياغة الدستور وقبوله من قبل الشعب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تركيا ترد على تصريحات بشار الأسد بشأن الانسحاب من سوريا .. في رعاية الله وحفظة