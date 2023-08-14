العالم اليوم - بنك روسيا المركزي يجتمع الثلاثاء لمناقشة سعر الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 06:22 مساءً - قال البنك المركزي الروسي إنه سيجتمع الثلاثاء لمناقشة سعر الفائدة الرئيسي، حيث انخفض الروبل في وقت سابق متجاوزًا 100 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

وقال البنك المركزي في بيان، الاثنين، "يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، سيعقد مجلس إدارة بنك روسيا اجتماعا للنظر في مستوى السعر الرئيسي".

وانخفض الروبل الروسي، الاثنين، بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس، فلاديمير بوتين، إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.

وهبط الروبل إلى 101.7356 مقابل الدولار خلال الجلسة، في أدنى مستوى يسجله منذ 23 مارس العام الماضي، بعد مدة قصيرة من إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين، لوكالة تاس الروسية للأنباء، "سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب".

وأضاف "انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للسكان... من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل".

وأرجع بنك روسيا السبب في انخفاض الروبل بشكل حاد هذا العام إلى التراجع في الميزان التجاري لروسيا.

وفقد الروبل حوالي 30 بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا العام.

وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو.