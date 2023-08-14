العالم اليوم - انخفاض بعد ارتفاع.. ماذا يحدث في سوق الذهب بمصر؟

انتم الان تتابعون خبر انخفاض بعد ارتفاع.. ماذا يحدث في سوق الذهب بمصر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أغسطس 2023 08:21 مساءً - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري تراجعا في تعاملات الاثنين 14 أغسطس بعد ارتفاع مفاجئ حدث خلال الأيام القليلة الماضية.

عالميا تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار وعوائد السندات قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، وبلغ سعر الأوقية عالميا اليوم الاثنين أقل من 1920 دولار، ويعد ذلك أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع.

محليا كان سعر الذهب عيار 21 قد شهد زيادة تقدر بــ200 جنيها خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الجرام الواحد إلى قربة 2380 جنيها، وهو ما أثار حالة من الاستغراب في ظل انخفاضه عالميا، قبل أن تتراجع أسعاره إلى قرابة 2300 جنيه، الاثنين.

ويؤكد إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن سوق الذهب شهد ارتفاعا وصل ذروته الجمعة الماضية لكنه بدأ يعود للانخفاض تدريجيا.

وأضاف واصف لسكاي نيوز عربية أنه: