الاحتلال يقتحم موقع أثري في سبسطية
أقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، الموقع الإثري في بلدة سبسطية بنابلس للبدء بمخططها التهويدي الاستيطاني.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال رئيس البلدية محمد عازم، أن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وأعطت الضوء الأخضر لأحد المقاولين الصهاينة للعمل في المنطقة.
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن مخطط تهويدي للمنطقة، تحت غطاء أعمال ترميم في الموقع الأثري للاستيلاء على المزيد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن قوات العدو سلمت إخطارا بإزالة خيمة سياحية في المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يقتحم موقع أثري في سبسطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.