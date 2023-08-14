الاحتلال يقتحم موقع أثري في سبسطية

الاحتلال يقتحم موقع أثري في سبسطيةأقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، الموقع الإثري في بلدة سبسطية بنابلس للبدء بمخططها التهويدي الاستيطاني.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال رئيس البلدية محمد عازم، أن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وأعطت الضوء الأخضر لأحد المقاولين الصهاينة للعمل في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن مخطط تهويدي للمنطقة، تحت غطاء أعمال ترميم في الموقع الأثري للاستيلاء على المزيد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن قوات العدو سلمت إخطارا بإزالة خيمة سياحية في المنطقة.