سقوط طائرة استطلاع صهيونية في غزة
اعترفت قوات العدو الصهيوني، اليوم الإثنين، بسقوط طائرة استطلاع بدون طيار في قطاع غزة.
وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، نقلت المواقع الإخبارية العبرية، بأن الطائرة التي تعود لأحد الأذرع الأمنية الصهيونية، سقطت في حي الزيتون وسط القطاع.
وأضافت، أن سبب سقوط الطائرة "عير المأهولة" فني، وأنه لا مخاوف من تسرب معلومات أمنية جراء استيلاء الفلسطينيين على الطائرة بعد سقوطها.
وكانت مصادر محلية في القطاع، قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط طائرة استطلاع صهيونية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وتشهد أجواء القطاع تحليقا مكثفا لعدة أنواع من الطائرات بدون طيار تابعة للجيش الصهيوني بغرض التجسس ورصد معلومات.
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