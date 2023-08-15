العالم اليوم - التجديد لمفتي مصر .. ما هى أولويات ولايته الجديدة ؟

انتم الان تتابعون خبر التجديد لمفتي مصر .. ما هى أولويات ولايته الجديدة ؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - يبدأ الدكتور شوقي علام، عامه الـ ١١ على كرسي مفتي الديار المصرية، بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا بالتجديد لـ"علام" في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسي، أمس، بمد خدمة الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2023.

ضبط بوصلة الإفتاء

ووجه مستشار مفتي الجمهورية، الدكتور إبراهيم نجم، الشكر للرئيس السيسي، بعد التجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الديار المصرية، لمدة عام للمرة الثالثة على التوالي.

وقال "نجم" في حديث خاص لـ"دوت الخليج"، إن "قرار التجديد يعد شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل".

وأكد مستشار المفتي، أن قرار الرئيس السيسي بالتجديد، يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني.

طفرة كبيرة

وأشار "نجم" إلى أن "المفتي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء. وتطرق مستشار مفتي الجمهورية إلى أولويات دار الإفتاء خلال الفترة المقبلة، قائلا :

دار الإفتاء ماضية في طريق خدمة الإسلام والمسلمين، وعازمة على مواصلة جهود مجابهة جماعات التطرف والإرهاب التي بدأتها منذ سنوات.

السعي لتجلية الدين الحنيف من كل فهم خاطئ أو شائبة ألحقها به عناصر هذه الجماعات المتشددة.

وبشأن ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، قال "نجم":

دار الإفتاء لها في هذا المجال جهود صادقة وآراء تجديدية مجردة عن الأهواء، وهي ليست من قبيل الإفراط أو التفريط، وقد انعكست هذه الآراء بالإيجاب على واقع المسلمين المعاصر.

دار الإفتاء لها في هذا المجال جهود صادقة وآراء تجديدية مجردة عن الأهواء، وهي ليست من قبيل الإفراط أو التفريط، وقد انعكست هذه الآراء بالإيجاب على واقع المسلمين المعاصر. أجابت الدار على كثير من الأسئلة التي يطرحها مسلمون كُثر، وأوجدت حُلولًا للعديد من القضايا الشائكة التي يعاني منها المجتمع المسلم في زماننا المعاصر.

الاستمرا فيما بدأناه من جهود صادقة وهادفة إلى خدمة الإسلام والمسلمين في مجال تجديد الخطاب الديني".

وتولى الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، مهام منصبه في عام 2013، كأول مفتٍ منتخب يتولى منصب مفتي الديار المصرية، عقب انتخابه بالإجماع من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء، حيث كان يشغل منصب رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا.

وأصدر السيسي في مارس (آذار) عام 2017 قراراً بتجديد تعيين علام مفتياً لمدة 4 سنوات؛ لجهوده في خدمة الدين.

وكان الرئيس المصري قد أصدر في أغسطس 2021 قراراً بتمديد خدمة "علام" لمدة عام، بعدما وصل للسن القانونية، ثم تم التمديد له للمرة الثانية في 2022. وجاء قرار تمديد خدمة المفتي علام للمرة الثالثة بعدما أصدر الرئيس السيسي قراراً نشرته الجريدة الرسمية في مصر عام 2021، باعتبار دار الإفتاء من "الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية في مصر".

ويشغل "علام" رئاسة المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم منذ 15 ديسمبر 2015.