غرق مستشار السفير الأوكراني لدى أرمينيا

غرق مستشار السفير الأوكراني لدى أرمينياكشفت خدمة الإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية الأرمنية بأن مستشار السفارة الأوكرانية لدى أرمينيا قد لقى مصرعه غرقا في بحيرة سيفان.

وذكرت وكالة سبوتنيك ان المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لإدارة الإنقاذ الإقليمي في منطقة غيغاركونيك، مساء امس الأحد، قد تلقى معلومات تفيد بأن رجال الإنقاذ في الشاطئ العام الثاني لبحيرة سيفان، لاحظوا وجود مواطن في المياه أثناء قيامهم بمهامهم على بعد 25 مترا من الشاطئ، حيث قام رجال الإنقاذ بانتشال الجثة من عمق حوالي 1.5 متر، وسلموها إلى الشاطئ، حيث أعلن الأطباء وفاته.

من جانبها أفادت وكالة "تاس" بأن الغريق هو القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في أرمينيا مؤقتا ألكسندر سينتشينكو.