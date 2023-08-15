العالم اليوم - فاران يهدي مانشستر يونايتد نقاطه الثلاث الأولى

انتم الان تتابعون خبر فاران يهدي مانشستر يونايتد نقاطه الثلاث الأولى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 04:23 صباحاً - قاد المدافع الفرنسي رافايل فاران فريقه مانشستر يونايتد لتحقيق فوزه الأول بتسجيله الهدف الوحيد أمام ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر، في ختام منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل فاران هدف يونايتد، ثالث برميرليغ في الموسم الماضي، بعد ركلة ركنية نفذها القائد البرتغالي برونو فرنانديش وصلت إلى آرون وان-بيساكا على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء حولها عرضية وتابعها مدافع ريال مدريد الإسباني السابق برأسه في المرمى (76).

ولم يخسر فريق "الشياطين الحمر" على ملعبه "أولد ترافورد" خلال 30 مباراة في مختلف المسابقات منذ الموسم الماضي (26 فوزاً و4 تعادلات)، منها 18 في بريميرليغ، محققاً انتصاره السابع توالياً.

وكان ولفرهامبتون الأخطر مع تسديدة من البرازيلي ماتيوس كونيا أصابت قائم الحارس الكاميروني أندريه أونانا القادم حديثاً إلى يونايتد بدلاً من الإسباني دافيد دي خيا (49)، وأخرى من البرتغالي بيدرو نيتو لم تخدع حارس إنتر الإيطالي السابق (71).

وخاض يونايتد اللقاء من دون وافده الجديد المهاجم راسموس هويلوند الغائب للإصابة، ولكن مع الوافد الآخر لاعب الوسط مايسون ماونت.

وفشل ولفرهامبتون الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث عشر في الثأر لخسارته ذهابا صفر-1 وايابا صفر-2 الموسم الماضي، علما أنه لم يفز سوى بمباراة واحدة في مواجهاته الـ 11 الأخيرة أمام يونايتد (مقابل 3 تعادلات و7 هزائم)، وكان ذلك في يناير 2022.

واستهل ولفرهامبتون الدوري بأسوأ طريقة ممكنة بعدما خاض جولة تحضيرية جيدة (5 انتصارات مقابل تعادلين) وبعد أسبوع من استغنائه عن خدمات مدربه الإسباني خوان لوبيتيغي بسبب مشكلات إدارية ليستبدله بالفني غاري أونيل.

ويتصدر الترتيب نيوكاسل بفوزه العريض على آستون فيلا 5-1 السبت، متقدماً على برايتون الفائز على لوتون 4-1 ومانشستر سيتي حامل اللقب، الذي تغلب على بيرنلي بثلاثية نظيفة الجمعة وأرسنال الفائز على نوتنغهام فوريست 2-1.