العالم اليوم - "علامة إعجاب" تفضح العلاقة بين مبابي ونيمار.. وتكشف الحقيقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 07:23 صباحاً - يبدو أن العلاقة بين النجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا في باريس سان جرمان كانت متوترة، وهو ما فضحته "علامة إعجاب" على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي.

ما التفاصيل؟ قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: مبابي خرج من حسابات سان جرمان الفرنسي في الجولة التحضيرية مع المدرب لويس إنريكي.

لم يشارك اللاعب الفرنسي الشاب في أولى مباريات الفريق بالدوري الفرنسي ضد لوريان.

بالتزامن مع ذلك، غادر ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، والآن نيمار سيتجه إلى الدوري السعودي.

كل هذا في ظل مناخ من التكهنات بأن مبابي له علاقة بهذه الانتقالات.

هذا الأمر أكده النجم البرازيلي، بعدما أبدى "إعجابه" بمنشور مثير على إنستغرام. ماذا جاء في المنشور؟ قال المنشور: "مفارقة: في الصيف الماضي، أوضح كيليان مبابي لباريس سان جرمان أنه لم يعد هناك مكان له ولنيمار في نفس الفريق".

وأضاف: "من باب الصدفة، في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن قرب انتقال نيمار إلى الهلال السعودي، عاد مبابي إلى التدريب وهو في غاية السعادة".

تم تفسير إعجاب نيمار بهذا المنشور، بأنه تأكيد صريح على صحة ما جاء فيه من معطيات.

وقالت "ماركا" إن مبابي كان يرفض التجديد مع سان جرمان، لأنه كان يرغب أولا في رحيل نجم المنتخب البرازيلي.

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