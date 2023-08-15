أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي على ضريح في شيراز الإيرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - أدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بشدة الهجوم الإرهابي على ضريح شاه جراج في شيراز بإيران، مؤكدًا أن الأعمال التي تستهدف المواقع الدينية وأماكن العبادة "بغيضة".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" عن الأمين العام تأكيده ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الجريمة ضد المدنيين الذين يمارسون حقهم في أداء شعائرهم الدينية، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم هو الثاني خلال عشرة أشهر، وقدم الأمين العام تعازيه للأسر المكلومة وشعب إيران، وعبر عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الهجوم.