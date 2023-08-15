العالم اليوم - التضخم السنوي في السعودية يتراجع لأدنى مستوى بأكثر من عام

انتم الان تتابعون خبر التضخم السنوي في السعودية يتراجع لأدنى مستوى بأكثر من عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية، خلال يوليو الماضي، لأدنى مستوياته في أكثر من عام، مسجلا 2.3 بالمئة، مقابل 2.7 بالمئة في يونيو.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة بنسبة 8.6 بالمئة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4 بالمئة في أسعار الأغذية والمشروبات.

وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3 بالمئة عن يونيو، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1 بالمئة. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4 بالمئة عن يونيو.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9 بالمئة في على أساس سنوي وبنسبة 0.8 بالمئة على أساس شهري. كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.

ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4 بالمئة في يناير.