العالم اليوم - علماء صينيون يحققون "إنجازا ضخما" في صناعة أسلحة الليزر

انتم الان تتابعون خبر علماء صينيون يحققون "إنجازا ضخما" في صناعة أسلحة الليزر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 12:22 مساءً - زعم باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في الصين أنهم تغلبوا على التحدي الأكبر في صناعة أسلحة الليزر، وهو ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: تُستخدم أنظمة الليزر عالية الطاقة لتعطيل المركبات الجوية غير المأهولة، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ.

لكن هذا النوع من الأسلحة يمتلئ بالحرارة الزائدة أثناء كل استخدام، مما يجبر المشغلين على إيقاف التشغيل حتى يسترجع برودته.

وحسب ما ورد، فإن العلماء الصينيين طوروا نظاما جديدا يساعد على تبريد هذه الأسلحة وتحسين تدفق الليزر لإطلاق النار بدقة عالية.

تعمل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على تطوير ما ادعى العلماء الصينيون النجاح في تحقيقه. لكن الأبحاث الصينية يمكن أن تغير الطريقة التي تدير بها الأمة الحرب، تاركة الولايات المتحدة وراءها. وفي حديثه لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، قال قائد فريق الباحثين، عالم أسلحة الليزر، يوان شنغفو: هذا إنجاز ضخم فيما يتعلق بتحسين أداء أنظمة الليزر عالية الطاقة.

يمكن إنتاج طاقة عالية الجودة ليس فقط في الثانية الأولى، ولكن أيضا الحفاظ عليها إلى أجل غير مسمى.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر علماء صينيون يحققون "إنجازا ضخما" في صناعة أسلحة الليزر .. في رعاية الله وحفظة