العالم اليوم - طائرتها تتعطل باستمرار..وزيرة ألمانية تلغي زيارتها لأستراليا

انتم الان تتابعون خبر طائرتها تتعطل باستمرار..وزيرة ألمانية تلغي زيارتها لأستراليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:20 مساءً - ألغت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، جولتها المقررة في أستراليا ونيوزيلندا وفيجي بعد أن أجبرتها مشكلة في طائرتها الحكومية مرتين على العودة إلى أبوظبي، وأدى هذا العطل إلى تأخرها لأكثر من يوم عن جدول رحلتها الأصلي.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس أن الطائرة حاولت أمس الاثنين الإقلاع من أجل الرحلة من أبوظبي مرتين لكنها اضطرت للعودة مرة أخرى لدواعي السلامة بسبب عطل فني في الأجزاء التي تتحكم في وضعية الجناحين.

انطلقت أنالينا بربوك من برلين يوم الأحد لبدء جولة كان من المفترض أن تستغرق نحو أسبوع.

كان من المقرر أن تصل بربوك إلى كانبيرا مساء الاثنين، لكن عطلا ميكانيكيا في لوحات هبوط طائرتها من طراز "إيرباص إيه 340"، التابعة لسلاح الجو الألماني، اضطرها للعودة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد التوقف للتزود بالوقود هناك.

أقلعت الطائرة مرة أخرى إلى أستراليا ليل الاثنين بعد إجراء رحلة تجريبية دون أي مشاكل.

لكن العطل الفني عاد إلى الظهور بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، التي اضطرت للعودة إلى أبوظبي مرة أخرى.

لكن بربوك ألغت الجولة صباح الثلاثاء، وفقا للأسوشيتد برس.

كتبت الوزيرة على حسابها الرسمي بموقع إكس، تويتر سابقا: "جربنا كل شيء، للأسف ليس من الممكن لوجستيا مواصلة رحلتي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. أنا منزعجة للغاية."

ولم توضح بربوك كيف ستعود إلى ألمانيا.

سلسلة مشاكل تقنية

تعد هذه أحدث واقعة ضمن سلسلة مشكلات تقنية محرجة بطائرات حكومية ألمانية أثرت على العديد من كبار المسؤولين.

هذه المشكلة هي الثانية في غضون بضعة أشهر لبربوك.

اضطرت الوزيرة في مايو الماضي إلى تمديد جولتها بمنطقة الخليج العربي ليوم إضافي بسبب تلف إطار طائرتها عندما كانت في زيارة لقطر.

في العام الماضي، اضطرت بربوك لإلغاء رحلة للقاء نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي بسبب سوء الأحوال الجوية.

في عام 2018 اضطرت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل لتفويت افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب "عطل خطير" أجبر طائرتها الحكومية على تنفيذ هبوط اضطراري.

ألمانيا تسحب طائرتين حكوميتين

واليوم الثلاثاء، قال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية إن ألمانيا ستوقف طائرتين حكوميتين قديمتين من طراز "إيرباص 340" في أقرب وقت ممكن بعد أن تقطعت السبل بوزيرة الخارجية أنالينا بربوك بإحدى الطائرتين في أبوظبي.

وأضاف المتحدث أنه نتيجة للحادث، سيتم إخراج الطائرات من الخدمة في الأسابيع المقبلة، مع تقديم موعد إيقاف تشغيلها المخطط له اعتبارًا من سبتمبر 2023 ونهاية عام 2024 على التوالي.