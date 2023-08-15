العالم اليوم - تعرف على أفضل مؤسسات التعليم العالي في العالم لهذا العام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:20 مساءً - تصدرت جامعة هارفارد للعام الثاني والعشرين تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم، مع استمرار هيمنة الجامعات الأميركية على هذه القائمة السنوية التي صدرت الثلاثاء بنسختها لهذا العام.

وقد استحوذت المؤسسات الجامعية في البلدان الناطقة بالإنجليزية، كما في العام الماضي، على المراكز العشرة الأولى، مع 8 جامعات أميركية، وجامعتين بريطانيتين، في نسخة 2023 من هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي، الذي يصدر منذ عام 2003 من الشركة المستقلة Shanghai Ranking Consultancy (شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي).

الجامعات الأميركية:

هارفارد ستانفورد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بيركلي برينستون كولومبيا كالتك شيكاغو

الجامعات البريطانية:

كامبريدج أكسفورد

وحلت جامعة باريس-ساكلي Paris-Saclay الفرنسية في المرتبة الخامسة عشرة من التصنيف، وهي أول مؤسسة في أوروبا القارية في التصنيف، متقدمة مركزاً واحداً مقارنة بتصنيف 2022.

الجامعات الفرنسية:

تحتفظ فرنسا بأربع مؤسسات جامعية من بين أفضل 100 جامعة في العالم، بما يشمل أيضاً جامعة باريس للعلوم والآداب Paris Sciences & Lettres (المرتبة 41)، التي تضم مؤسسات عدة للتعليم العالي، وجامعة السوربون (المرتبة 46) وجامعة باريس سيتيه (68).

منذ عام 2003، يأخذ تصنيف شنغهاي في الاعتبار 6 معايير، بما فيها عدد ميداليات نوبل وفيلدز (التي توصف بـ"نوبل الرياضيات") بين طلاب الدراسات العليا والأساتذة، وعدد الباحثين الأكثر استشهاداً بهم في تخصصاتهم أو عدد المنشورات في مجلتي "ساينس" و"نيتشر".

وتستند المعايير بشكل أساسي إلى البحث وليس التدريب، ما يولّد بعض الانتقادات لهذا الترتيب.

كما الحال مع تصنيف العام الماضي، شمل التقويم أكثر من 2500 مؤسسة جامعية لتحديد تصنيف أفضل 1000 مؤسسة.