حصيلة حرائق الغابات في هاواي ترتفع إلى 99 قتيلًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 01:27 مساءً - أنهت فرق الإنقاذ بالاستعانة بكلاب مدربة 25% من عمليات البحث والتمشيط في منطقة الكوارث، في بلدة لاهاينا على جزيرة ماوي، التي اجتاحتها حرائق الغابات، وعثرت على رفات ضحية أخرى مما رفع الإجمالي إلى 99 أمس الإثنين، لكن ربما يكون المئات في عداد المفقودين بعد أسبوع تقريبًا على الكارثة.

وتأججت النيران، بفعل رياح بلغت سرعتها 128 كيلومترا في الساعة. وانتقلت ألسنة اللهب من الأراضي العشبية الجافة خارج البلدة إلى منتجع لاهاينا التاريخي، الثلاثاء الماضي، حيث أتت على المباني الواحد تلو الآخر، وحولتها إلى رماد.

ودمرت حرائق الغابات الأشد فتكا في الولايات المتحدة، منذ أكثر من مئة عام أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارا بها. و86% من هذه المباني سكنية. كما تسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

وقال جون بليتير، قائد شرطة مقاطعة ماوي في هاواي خلال مؤتمر صحفي، إن المسؤولين يأملون في الانتهاء من عمليات البحث في 85 إلى 90% من منطقة الكارثة، بحلول مطلع الأسبوع.

وذكر جوش جرين، حاكم هاواي، خلال المؤتمر الصحفي، أن المساعدة تصل إلى المشردين بسبب الحرائق، مضيفًا أن هناك قرابة ألفي وحدة سكنية متاحة، تشمل 400 غرفة فندقية و1400 من وحدات إير بي.إن.بي و160 منزلًا خاصًا.

وامتنع المسؤولون عن ذكر عدد المفقودين، لكنهم تعهدوا بأنهم سيحققون بدقة في وضع الجميع.