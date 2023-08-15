العالم اليوم - زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو

انتم الان تتابعون خبر زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 05:22 مساءً - سجلت مبيعات التجزئة الأميركية، نموا أكبر من المتوقع في يوليو، مع ارتفاع مشتريات الأميركيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادتهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.

وقالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 بالمئة الشهر الماضي. وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو إلى 0.3 بالمئة بدلا من 0.2 بالمئة في التقرير السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض ترويجي لشركة أمازون الشهر الماضي. وظل الطلب قويا رغم قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم. ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين. وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة واحدا بالمئة في يوليو. وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يونيو إلى 0.5 بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة في التقرير السابق.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو .. في رعاية الله وحفظة