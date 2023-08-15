معارك جديدة في الخرطوم ودارفور

معارك جديدة في الخرطوم ودارفوراندلعت معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يتواجهان منذ 4 أشهر، في مناطق مختلفة من الخرطوم وفي إقليم دارفور الاثنين.

وذكرت ،وكالة فرانس برس، نقلا عن شهود عيان أنه أمكن سماع دوي "ضربات جوية مكثفة وانفجارات قوية" في العاصمة الخرطوم في حين استيقظ السكان في جنوب دارفور مجددا "على أصوات المدفعية وواصلوا الفرار من المدينة" التي تتعرض لهجوم من قوات الدعم السريع.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن "نحو 20 ألف شخص نزحوا جراء العنف" الذي تشهده مدينة نيالا منذ بضعة أيام، لافتا إلى "منع" إيصال المساعدات.

وصرح مصدر طبي في نيالا، ثاني كبرى المدن السودانية أنه : "رغم صعوبات الوصول إلى مستشفى نيالا بسبب القصف، تم استقبال 66 جريحا الأحد توفي 6 منهم".

وإقليم دارفور سبق أن شهد حربا أهلية في العقد الأول من القرن الحالي، ويعتبر معقل قوات الدعم السريع. وتركزت المعارك لفترة طويلة في الجنينة، عاصمة غرب دارفور.