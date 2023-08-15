إغلاق حديقة وسط موسكو بعد العثور على جسم مشبوه وإسقاط مسيرة أوكرانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 08:27 مساءً - أعلنت قوات الأمن الروسية إغلاق حديقة وسط موسكو بعد العثور على جسم مشبوه في الحديقة، وجرى تعامل أمن المنطقة مع الحادث للوقف على ملابساته، وفقًا لما نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقاطعة بيلجورود دون وقوع ضحايا أو أضرار، وهو حادث متكرر بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

روسيا تعترض صواريخ مجنحة بعيدة المدى

كما أعلنت الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 800 جندي أوكراني خلال يوم، كما أفادت بأن دفاعاتها الجوية اعترضت أربعة صواريخ مجنحة بعيدة المدى فرنسية الصنع من طراز SCALP-EG، وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها الدفاع الروسية عن إسقاط هذا النوع من الصواريخ التي أعلنت باريس الشهر الماضي عن تزويد قوات كييف بها لدعم هجومها المضاد.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية واصلت خلال 24 ساعة الماضية محاولة الهجوم على كل المحاور الأساسية باستثناء خيرسون.

وتم تدمير محطة رادار لمكافحة البطاريات أمريكية الصنع من طراز AN/TPQ-50 على محور كوبيانسك وأخرى من طراز AN/TPQ-37 على محور جنوب دونيتسك، كذلك تدمير مستودع ذخيرة في زابوروجيه، واعتراض قذيفتين من راجمة الصواريخ أوراغان وإسقاط 25 طائرة أوكرانية بدون طيار.