العالم اليوم - سامح شكري: نؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة أراضي سوريا

انتم الان تتابعون خبر سامح شكري: نؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة أراضي سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خلال ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا.
وأشار سامح شكري في ختام الاجتماع:
- تناولنا أبعاد الأزمة السورية.
- أكدنا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
- لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أكدت على ضرورة استئناف أعمال اللجنة الدستورية.
- سيكون هناك تواصل مع المبعوث الأممي إلى سوريا لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.
- اللجنة رحبت بقرار الحكومة السورية المتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي.
- أكدنا على ظروف توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين.
- لجنة الاتصال العربية تدعو لضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب في سوريا.
- لجنة الاتصال العربية أكدت ضرورة التعامل مع وجود القوات الأجنبية في سوريا بما يحفظ سيادة سوريا.
- لجنة الاتصال العربية أكدت على ضرورة استمرار الاجتماعات بشأن سوريا.
- لجنة الاتصال العربية أكدت ضرورة التعامل مع وجود القوات الأجنبية في سوريا بما يحفظ سيادتها.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سامح شكري: نؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة أراضي سوريا .. في رعاية الله وحفظة