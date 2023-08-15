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العالم اليوم - سامح شكري: نؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة أراضي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خلال ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا.

وأشار سامح شكري في ختام الاجتماع:

  • تناولنا أبعاد الأزمة السورية.
  • أكدنا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
  • لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أكدت على ضرورة استئناف أعمال اللجنة الدستورية.
  • سيكون هناك تواصل مع المبعوث الأممي إلى سوريا لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.
  • اللجنة رحبت بقرار الحكومة السورية المتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي.
  • أكدنا على ظروف توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين.
  • لجنة الاتصال العربية تدعو لضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب في سوريا.
  • لجنة الاتصال العربية أكدت ضرورة التعامل مع وجود القوات الأجنبية في سوريا بما يحفظ سيادة سوريا.
  • لجنة الاتصال العربية أكدت على ضرورة استمرار الاجتماعات بشأن سوريا.
  • لجنة الاتصال العربية أكدت ضرورة التعامل مع وجود القوات الأجنبية في سوريا بما يحفظ سيادتها.

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سامح شكري: نؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة أراضي سوريا .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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