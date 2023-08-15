بيونغ يانغ تحذر من حرب نووية وشيكة

بيونغ يانغ تحذر من حرب نووية وشيكةحذر وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام اليوم الثلاثاء، من أن اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بات مسألة وقت فقط.. مشيراً إلى أن السؤال أصبح عن الجهة التي ستبدؤها وتوقيتها.

ونقلت وسائل إعلام كورية عن سون نام قوله: إنّ "الموقف السياسي والعسكري الراهن يظهر أن الدعوة إلى حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار مفرغة من مضمونها بسبب تصرفات الولايات المتحدة".

وأضاف نام خلال مشاركته في "مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي": "نحن مقتنعون بشدة بأن حل أي مشكلات عبر الحوار والمفاوضات سيكون مستحيلاً، ما لم تدرك الولايات المتحدة الفشل الذريع لسياستها العدوانية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وما لم تتخل بالكامل ودون رجعة عن نهجها الصدامي إلى الأبد.

وأكد أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الشهر الماضي، عزمه تعزيز التعاون العسكري والأمني بين موسكو وبيونغ يانغ .

وتابع: "لقد شدد كيم جونغ أون على ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتفاعل بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن