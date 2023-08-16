العالم اليوم - اختراع غريب من اليابان..كبسولة تتيح النوم واقفا بأماكن العمل

انتم الان تتابعون خبر اختراع غريب من اليابان..كبسولة تتيح النوم واقفا بأماكن العمل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - ابتكرت شركة يابانية اختراعا يتيح للأشخاص أخذ قيلولة في أي مكان، لاستعادة نشاطهم لإكمال أعمالهم اليومية.

الاختراع الذي أطلق عليه اسم Giraffenap، من شركة Koyoju Plywood Corporation، عبارة عن كبسولة نوم عمودية، تم تركيبها في عدد من المقاهي باليابان كتجربة قبل تطبيقها على نطاق أوسع.

وحسبما ذكر موقع الإذاعة الوطنية العامة الأميركي NPR، فإن الاختراع يمكّن مستخدميه من استعادة نشاطهم وطاقتهم، من خلال قيلولة قصيرة بوضعية الوقوف، دون أن يدخل الشخص في مرحلة النوم العميق.

وأعلنت الشركة عن منتجها "الغريب" من خلال بيان صحفي قالت فيه: "صندوق (قيلولة الزرافة) يمنحك شعورا بالانتعاش في غضون 20 دقيقة. مثل هذه الغفوة ستساعدك على التعافي من التعب وتقليل التوتر وشحن الذاكرة والتركيز".

وأشارت الشركة إلى أن بحثا مشتركا لجامعتي Hokkaido وCheng Kung، أكد أن النوم واقفا يمنح الشخص شعورا كالذي يحسّ به في نومه العادي، كما أنه سيستيقظ دون أي أعراض سلبية جانبية، ويكون بمقدوره استئناف نشاطه بكامل طاقته.

وتأتي كبسولة النوم مزودة بكاشف دخان ومروحة تهوية وإضاءة LED يمكن التحكم بها، كما أنها عازلة للصوت.