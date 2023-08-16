العالم اليوم - "طلب أميركي" من إيران.. الهدف المسيرات المتجهة لروسيا

انتم الان تتابعون خبر "طلب أميركي" من إيران.. الهدف المسيرات المتجهة لروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة إلى روسيا في إطار مباحثات على "تفاهم غير مكتوب" أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.

وأشار التقرير، نقلا عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة.

تأتي الأنباء في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تخفيف حدة التوتر وإعادة العمل بمحادثات أوسع نطاقا تتعلق ببرنامج إيران النووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه سيرحب بأي خطوات إيرانية لخفض تصعيد "تهديدها النووي المتنامي".

وذكرت الصحيفة أن تلك المناقشات تمت إلى جانب مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل السجناء الأسبوع الماضي.

وسمحت إيران لأربعة أميركيين محتجزين لديها بالانتقال من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية وهناك محتجز أميركي خامس رهن الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن إيران قد تطلق سراح 5 أميركيين معتقلين في إطار اتفاق لإلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في بيان: "استخدمت روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية في الأسابيع الماضية لضرب كييف وإرهاب الشعب الأوكراني، ويبدو أن الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران آخذة في الازدياد".

وأضاف: "لدينا مخاوف أيضا أن تكون روسيا بصدد العمل مع إيران لإنتاج طائرات مسيرة إيرانية من داخل روسيا".

وذكر كيربي أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن روسيا تتلقى من إيران المواد اللازمة لبناء مصنع للطائرات المسيرة، يمكن أن يعمل بطاقته الكاملة في أوائل العام المقبل.

وقال: "سننشر صورا التقطتها الأقمار الصناعية للموقع المقرر لمصنع الطائرات المسيرة في منطقة ألابوجا الاقتصادية الخاصة في روسيا".

روسيا وإيران والمسيرات