العالم اليوم - البترول الوطنية الكويتية تعتزم افتتاح 32 محطة وقود جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - تخطط شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة للدولة لافتتاح 32 محطة وقود جديدة في البلاد حتى عام 2028 لكنها لم تحدد تكلفتها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وثيقة حكومية.

وأوضحت الوثيقة، وهي عبارة عن رد من وزير النفط على سؤال برلماني، أن ثلاث محطات سيتم افتتاحها في السنة المالية 2024-2025 وخمس محطات في 2025-2026 و13 في 2026-2027، و11 في 2027-2028.

وشركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية هي المسؤولة عن عمليات تكرير النفط في الكويت، وتمتلك مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله.

وأشار الوزير إلى أن "الخطة يتم تحديثها دوريا حسب توفر مواقع لإنشاء محطات وقود جديدة والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لإنشائها واحتياجات المنطقة". وطبقا لذات الوثيقة يوجد بالكويت حاليا 146 محطة وقود تقوم شركة البترول الوطنية بتشغيل 61 محطة منها.

وأشار رد الوزير إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لتوفير نقاط شحن للمركبات الكهربائية كخدمة إضافية في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية ابتداء من عام 2030.