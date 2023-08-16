العالم اليوم - سوريا.. رفع دعم المحروقات وزيادة 100 بالمئة في الرواتب

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. رفع دعم المحروقات وزيادة 100 بالمئة في الرواتب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - أعلنت الحكومة السورية، الأربعاء، رفع الدعم عن المحروقات، والتي تشمل المازوت والبنزين والغاز.

ووفق القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، الأربعاء، فقد أصبح سعر مادة المازوت المقدمة للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.

كما أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من "الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية" 8000 ليرة سورية للتر الواحد.

ويتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار بين 14350 ليرة و15000 ليرة للدولار الواحد.

وأضافت الوزارة أن سعر مبيع مادة البنزين الأوكتان 90 المدعوم أصبح 8000 ليرة سورية للتر الواحد، فيما تم تحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز الأوكتان 95 بـ 13500 ليرة سورية للتر الواحد.

وحددت الوزارة سعر مبيع المواد المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى لتصبح بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد من المازوت، والغاز السائل بسعر 9372500 ليرة سورية للطن الواحد.

وأكدت الوزارة أن أسعار الخبز لن تتأثر بالقرارات.

وجاء ذلك عقب الإعلان عن زيادة بواقع 100 المئة، أقرتها سوريا في رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وكانت الحكومة السورية قد أجرت في الآونة الأخيرة دراسة حول رفع رواتب العاملين، مقابل إلغاء الدعم عن المواد الأساسية.

وحسب مختصين فإن متوسط دخل الموظف السوري سيصبح نحو عشرين دولارا في الشهر.

وجاء في بيان رسمي أن هذه الزيادة، التي أقرت بموجب مرسوم رئاسي، ستصبح نافذة اعتبارا من سبتمبر المقبل.

كما أقرت الحكومة السورية في المرسوم الرئاسي زيادة الحد الأدنى العام للأجور في البلاد، وأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك ليصبح نحو 185.9 ألف ليرة سورية شهريًا.